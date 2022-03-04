Москва, , 12:33 — REGNUM Эксперты после заявления американской компании ExxonMobil об уходе с российского рынка, назвавшей в качестве причины такого решения геополитическую обстановку и «солидарность с народом Украины», гадают о том, является ли это «выстрелом в ногу» или, напротив, точным и холодным расчетливым шагом. Такое мнение 4 марта высказал один из российских экономистов, знакомый с ситуацией в этой отрасли, передает ИА REGNUM.

ExxonMobil Mike Mozart

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По мнению эксперта, предположительно, за громким публичным заявлением американской компании может скрываться желание перевести свою долю в прибыльных российских нефтегазовых проектах в оффшорную юрисдикцию и продолжать после этого извлекать из них прибыль, не опасаясь гнева регулятора США.

При этом согласно ранее действовавшего соглашения, лицензия ExxonMobil должна была закончиться в 2022 году. Однако, в 2018 по итогам длительных судебных разбирательств и прений российские власти разрешили американской компании продолжить добывать нефть и газовый конденсат вплоть до 2051 года. Взамен американцы отказались от претензий по возврату излишне уплаченных налогов на сумму порядка 1 млрд долларов, а также согласились профинансировать за свой счет крупную инвестиционную программу, направленную на разработку и освоение новых участков на сахалинском шельфе.

В то же время, как считает эксперт, с большей долей вероятности, в случае продажи акций доля ExxonMobil была бы выкуплены «Роснефтью» или китайскими компаниями, которые проявляют большой интерес к нефте‑ и газохимии, а также к экспорту сырья и готовой продукции в КНР. Тем более, что КНР уже заявила о готовности покупать у России углеводороды без оглядки на санкции и запреты со стороны США. Однако, по мнению экономиста, очевидно, что до реальной продажи дело в этом случае не дойдет.

По словам эксперта, как утверждают близкие к топ-менеджменту компании источники, в настоящее время владельцы пакета прорабатывают юридические варианты перевода своего пакета в одну из оффшорных юрисдикций. В качестве одного из сценариев выступает фиктивная продажа и реализация подобной схемы позволит текущим владельцам продолжить извлекать прибыль из российской нефти и газа, формально обелив их в глазах Вашингтона.

Напомним, на текущий момент американская компания владеет 30% акций в консорциуме, реализующим нефтегазовый проект Сахалин-1. Партнерами ExxonMobil в реализации проекта выступают российская «Роснефть», а также японские и индийские компании, владеющие в совокупности 70% акций оператора проекта. Таким образом, выход компании из проекта не приведет к его остановке и не станет критическим для его реализации, так как желающих грести валютную выручку лопатой в этом случае нашлось бы с избытком.