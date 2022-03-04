Обнинск, Калужская область, 4 марта, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Прокуратура Обнинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего местного жителя, который обвиняется в покушении на совершение наркопреступлений. Об этом 4 марта сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области по взаимодействию со СМИ и общественностью, правовому обеспечению Искрина Басулина.

verkeorg Суд

Правоохранителями установлено, что, желая заработать, молодой человек летом 2021 года в составе организованной группы осуществлял сбыт наркотических средств на территории Обнинска в крупном и особо крупном размерах.

В рамках проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан при очередной попытке сбыта более восьми килограммов наркотиков.

«За совершение данных преступлений предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд», — отметила Искрина Басулина.