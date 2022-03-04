Пенза, , 12:47 — REGNUM В Пензенской области за сутки выявили 1429 случаев заражения коронавирусом, выздоровели после лечения 1493 пациента. В стационары за прошлый день доставили 147 носителей инфекции, сообщает 4 марта общероссийский оперативный штаб.

Ковид-госпиталь в Ярославле

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По состоянию на 4 марта общее количество заражений коронавирусом в Пензенской области составляет 160 023 случая. Выздоровели 110 270 пациентов, скончались 5292 человека. За сутки от последствий заражения коронавирусом умерли 17 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензе медработники при встрече вынужденно покинувших жителей Донбасса отделили граждан с признаками ОРВИ и на отдельном транспорте доставили в санатории для дальнейшего обследования. Граждан Украины протестировали на коронавирус. У кого заболевание протекает в легкой форме, обеспечили лекарствами и лечат амбулаторно. Пациентов в тяжелом состоянии госпитализировали.

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