Москва, 4 марта, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении и в целом приняла пакет законов, направленных на реализацию четвертого этапа амнистии капитала, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта. Четвертая волна амнистии капиталов продлится с 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

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"Страна вновь протягивает руку своим гражданам… Мы предлагаем людям спасательный круг, людям, которые там тонут», — отметил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

При этом он напомнил слова главы государства, который предупреждал олигархов, что те пыль устанут глотать, пытаясь вернуть свои деньги из офшоров.

Речь идет о продлении сроков добровольного декларирования имущества и счетов (вкладов) в банках, обеспечение правовых гарантий сохранности капитала и имущества физических лиц, защиту их имущественных интересов.

Вносятся поправки, в частности, в Уголовный кодекс и КоАП — факт представления специальной декларации, а также сведения, содержащиеся в ней или в прилагаемых к ней документах, не могут служить поводом для возбуждения уголовного дела или стать поводом для административных штрафов.

Прежде всего, можно будет задекларировать без штрафов и уголовного преследования наличные средства как в рублях, так и в валюте — при условии, что «декларант в 30-дневный срок с даты представления декларации в налоговый орган внес указанные в декларации наличные денежные средства на счета (вклады) физического лица в кредитных организациях Российской Федерации»,

Также можно будет перерегистрировать транспортное средство.