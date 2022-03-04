Кемерово, , 12:32 — REGNUM Для Сибири её географическое положение даёт колоссальные возможности развития. Об этом заявил председатель парламента Кемеровской области Алексей Зеленин во время обсуждения промежуточных итогов Красноярского экономического форума.

Сибирь Иван Шилов © ИА REGNUM

«По общему мнению членов МАСС (Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» — прим. ИА REGNUM), перспективы развития российской экономики смещаются на Восток, и это открывает для всей Сибири колоссальные возможности развития благодаря нашему географическому положению», — отметил Зеленин.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Красноярске стартовал заключительный день экономического форума.