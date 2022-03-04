Кемерово, 4 марта, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Для Сибири её географическое положение даёт колоссальные возможности развития. Об этом заявил председатель парламента Кемеровской области Алексей Зеленин во время обсуждения промежуточных итогов Красноярского экономического форума.

Иван Шилов ИА REGNUM Сибирь

«По общему мнению членов МАСС (Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» — прим. ИА REGNUM), перспективы развития российской экономики смещаются на Восток, и это открывает для всей Сибири колоссальные возможности развития благодаря нашему географическому положению», — отметил Зеленин.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Красноярске стартовал заключительный день экономического форума.