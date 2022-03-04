Чита, , 12:31 — REGNUM В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 4 марта 2022 года, от коронавируса первым компонентом вакцины привиты 674 705 человек (+2255 за сутки). Также первый компонент вакцины получили 720 детей (данные не меняются две недели). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Вакцинация Mos.ru

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Известно, что 620 996 человек полностью вакцинированы (+1093 за сутки) и 184 055 забайкальцев привит повторно (+1904 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля было зафиксировано наибольшее число вакцинированных.

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