Москва, 4 марта, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Цены на отдых в Турции и Египте значительно выросли — более чем на 80%. Главная причина удорожания — падение курса рубля к мировым валютам, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР)

Анна Рыжкова ИА REGNUM Турецкий отель

Например, в конце февраля средний чек купленного тура в Турцию на двоих на 10 дней, «все включено», отель категории 3* составлял 73 тыс. 166 руб. По данным на 3 марта, такой тур стоит уже 127 тыс. 600 руб.

Такой же тур в Египет в конце февраля можно было купить за 80 тыс. 688 руб. В начале марта его минимальная цена составляет 134 тыс. руб., рост на 65%. В АТОР напомнили, что туроператоры платят отелям в Турции в евро и в Египте в долларах

Как сообщало ИА REGNUM, по данным туроператоров, горящие туры в Турцию и Египет в феврале не продавались и не будут продаваться.

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