Краснодар, , 12:28 — REGNUM Более 20 тонн гуманитарной помощи для жителей Луганской и Донецкой Народных республик собрано казаками Кубани, сообщили 4 марта в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Кубанские казаки собирают гуманитарную помощь Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Во всех казачьих обществах Кубанского казачьего войска продолжается сбор гуманитарной помощи. За неделю собрано свыше 20 тонн. Казаки и их семьи незамедлительно решили помочь в трудный час братским народам Донбасса. Нам важно поддержать жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также прибывших в Россию беженцев», — сказал вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Сбор был организован по инициативе войскового правления и атаманов районных казачьих обществ. Для жителей Донбасса собрали одежду, постельные принадлежности, продукты питания, предметы первой необходимости и медикаменты.

Так, казаки Черноморского казачьего округа собрали 6,2 тонны гуманитарных грузов и 500 тысяч рублей. В Таманском отделе собрали более 400 тысяч рублей и более 2 тонн помощи, в Майкопском отделе — 1 тонну помощи и свыше 100 тыс. рублей, которые уже направили в пункт распределения в Ростов-на-Дону для беженцев. В Ейском отделе собрано 1,5 тонны груза, в ближайшее время помощь также отправят в Ростов-на-Дону. Казачий педагогический коллектив детской школы ремесел в поселке Мезмай Апшеронского района во главе с директором, казачьим полковником Михаилом Скворцовым перечислили однодневный заработок на нужды жителей Донбасса.