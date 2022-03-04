Лима, 4 марта, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Вице-президент Федерации журналистов Перу Рикардо Санчес заявил 3 марта, что запрет на вещание RT и Sputnik, принимаемый все большим количеством стран, нарушает свободу слова и информации. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Jennifer Moo Свобода слова?

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«Я нахожу невозможным то, что страны, считающиеся «колыбелью свободы», сами нарушают одну из самых ценных свобод человека — свободу слова», — осудил журналист цензурирование СМИ со стороны США и Евросоюза.

Санчес также возмутился тем, что во имя «информационной войны» некоторые страны препятствуют распространению информации «другой» стороны конфликта, навязывая читателям удобную для себя позицию.

«Граждане имеют право на получение информации со всех сторон для формирования собственного мнения о конфликте, потому цензура СМИ — это серьёзная атака, особенно во время распространения дезинформации», — закончил Санчес.