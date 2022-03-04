Ростов-на-Дону, , 12:27 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки выявили 2499 носителей коронавируса, выздоровели 6054 пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 4 марта.

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Наибольшее число заражений коронавирусом подтверждено в Ростове-на-Дону (560), Шахтах (135), Таганроге (134) и Волгодонске (130). Более 22% носителей инфекции — люди старше 66 лет, 12,7% — дети.

Победить коронавирус не смогли ещё 24 пациента с COVID-19.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 331 640 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 296 476 ковид-пациентов, скончались 10 400 человек.

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