Москва, , 12:35 — REGNUM Депутат от Еврейской автономии в Государственной думе РФ Александр Петров («Единая Россия») заявил, что никто и никогда не уничтожит Россию и русских. Он уверен в успехе специальной операции, которую проводит Россия в защиту ЛНР и ДНР. Об этом парламентарий написал на своей странице в Instagram.

Депутат Госдумы Александр Петров Sverdlovsk.er.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры – все новости»

Читайте также: Нужно защищать тех, кто говорит по-русски — казак о спецоперации России

«Политики, имеющие власть на сегодня в Соединённых Штатах Америки, и часть глав европейских государств наперегонки придумывают все новые и новые санкции, целью которых является уничтожение российской экономики. Я хочу публично сказать властьдержащим в этих государствах — никто и никогда не уничтожит Россию и русских», — написал Александр Петров.

Он считает, что западные страны сейчас устраивают настоящую истерию по поводу всех, кто имеет российский паспорт, независимо от принадлежности человека к политике и даже экономике — в культуре, в спорте, в сфере образования, в здравоохранении. Происходит сейчас настоящий геноцид русских, пришёл к выводу депутат. На основании этих действий Александр Петров сделал вывод о том, что заявления руководителей этих государств об их приверженности демократическим принципам — блеф.

«Нас не сломить. Мой папа воевал в Великой Отечественной войне, моя мама пережила голод, когда они, как рассказывали, ели лебеду. Мы были студентами и ели маргарин «Солнечный», намазывая на хлеб, посыпая сахарным песком и запивая чёрным чаем вместо ужина. Мы пережили столько кризисов, мы пережили уже столько угроз, что сейчас ничего не страшно. И наши дети тоже понимают, что такое Родина и любовь к ближнему», — уверен Александр Петров.

Самым большим богатством России он назвал людей: «Что бы ни было, Россия была и будет великой страной. Россия это не только страна. Россия — это философия жизни. И никому не удастся нас сломить. Слава России!».

Как сообщало ИА REGNUM, казак станичного казачьего общества «Надёжное» Биробиджанского района ЕАО Михаил Дедешко заявил о том, что важно не допускать геноцида людей. Он подчеркнул, что к спецоперации России по просьбе ДНР и ЛНР все казаки относятся одинаково и поддерживают руководство страны.