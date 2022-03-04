Ярославль, 4 марта, 2022, 12:54 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области открыт пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рыбинска.

Рыбинск

«Рыбинцы могут оказать помощь жителям Луганской и Донецкой народных республик продуктами питания, предметами первой необходимости и личной гигиены. Пункт сбора открыт во ДС «Полёт» 4 марта с 12 до 19 часов и 5 марта с 9 до 13 часов», — рассказали в пресс-службе.

Как сообщают городские власти, подобные пункты для сбора гуманитарного груза будут открываться в каждом городе региона, а затем единым рейсом будут отправлены жителям ЛДНР.