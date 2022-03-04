Самара, , 12:26 — REGNUM Декана факультета повышения квалификации и дополнительного образования одного из учебных заведений Самарской области заподозрили в получении взятки. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии следствия, 2 марта 2022 года в городе Кинель фигурант уголовного дела в своем служебном кабинете получил 40 тысяч рублей за составление свидетельств о прохождении лицом программы подготовки водителей категорий «С» и «В», а также включении слушателя в предоставляемые ГИБДД сведения, без фактического обучения последнего.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре экс-сотрудницу налоговой службы обвинили в получении взяток.