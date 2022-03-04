Кабул, , 12:25 — REGNUM По мере ухудшения экономической ситуации в Афганистане в последние месяцы увеличилось число работающих детей в Кабуле и некоторых провинциях, что вызывает озабоченность международных организаций. По имеющимся данным, многие из них ежедневно выполняют тяжёлую работу.

Дети в Афганистане Tolonews.com

Ранее Фонд Save the Children установил, что в Афганистане трудится более миллиона детей.

Одиннадцатилетний Насир Ахмад — пример ребёнка, работающего в Кабуле.

«Если я нахожу хоть какую-нибудь работу, у нас будет еда, если нет — мы будем голодать», — сказал Насир Ахмад в интервью TOLOnews.

«Год назад меня сбила машина, я хромаю при ходьбе, мне нужно лечить ногу, мы задолжали за лекарства», — добавил он.

Мать Насир Ахмада говорит, что её муж пристрастился к наркотикам, поэтому её дети работают на улицах Кабула вместо того, чтобы ходить в школу.

«Оба моих сына занимаются чисткой обуви. Иногда у них есть работа, иногда — нет. Когда они находят работу, это составляет не более 50−60 афгани. Мы арендуем жилье и платим 3500 афгани в месяц», — добавила женщина.

Та же участь постигла и сотни других детей

Туфан, ещё один ребёнок, вынужденный работать, говорит: «Я — единственный кормилец в семье, мой отец безработный, мы арендуем жильё, я вынужден работать».

»Я работаю с утра до ночи, поэтому не могу ходить в школу», — говорит Мохаммад Салех.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщает, что более 13 млн детей в Афганистане остро нуждаются в гуманитарной помощи.