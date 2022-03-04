Санкт-Петербург, , 12:33 — REGNUM В медицинские учреждения Санкт-Петербурга за прошедшие сутки с диагнозом COVID-19 поступили 278 пациентов, что на двадцать человек меньше, чем за предыдущие сутки. Об этом 4 марта сообщили в региональном оперштабе.

Госпитализация Иван Шилов

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Лечатся от ковида, по информации на 4 марта, в стационарах Петербурга 4800 человек (-504 человека относительно предыдущих суток). В отделениях реанимации размещён 431 больной (-49), из них подключён к аппаратам ИВЛ 181 пациент (-37). Выздоровели за сутки и выписаны из стационаров 494 петербуржца (-58).

На сегодняшний день в городе развёрнуто 5827 коек для ковидных больных. Этот показатель продолжает сокращаться, за сутки он снизился ещё на 150 мест. Лечением больных с COVID-19 занимаются 13 городских и три федеральных стационара. Процент свободных коек относительно нормы министерства здравоохранения составляет в Петербурге 28,15%.

Лечение ковида амбулаторно продолжают 66 974 петербуржца. После существенного сокращения этого показателя, он увеличился за сутки на 4894 больных. На карантине на сегодняшний день находятся 405 человек (+184).

Коэффициент распространения коронавируса составляет в Петербурге 0,56 ед. Такой показатель используют при прогнозировании возможного количества человека, которые могут подцепить коронавирусную инфекцию у больного до того, как он самоизолируется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за сутки в Петербурге зафиксировали 3422 случая заражения коронавирусной инфекцией (-140). Скончались за сутки от COVID-19, как основной причины смерти, 69 петербуржцев (+4), а выздоровели 9685 человек (-7612).

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