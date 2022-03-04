Москва, 4 марта, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее критерии для признания строительных проектов типовыми. Об этом 4 марта сообщает сайт мэра и правительства России.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Согласно документу, проект может быть признан типовым при условии положительного заключения госэкспертизы после завершения строительства и ввода в эксплуатацию проектируемого объекта. С инициативой о признании может выступить Минстрой России или заказчик строительства, но решение о признании проекта принимает Минстрой.

«Все сведения о типовой проектной документации будут вноситься в Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (ЕГРЗ). Срок применения типовой проектной документации будет составлять пять лет со дня её включения в ЕГРЗ», — рассказали в правительстве.

Планируется, что данный механизм позволит сократить сроки строительства, а также снизит расходы.