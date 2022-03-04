Москва, 4 марта, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Российские железные дороги организовали более 1 100 дополнительных мест в поездах с юга России. Об этом 5 марта сообщили в пресс-службе компании.

Dariusz Sieczkowski Вагон РЖД

«Продолжаем работу по организации вывоза пассажиров из городов юга России. Сегодня предлагаем более 1 100 дополнительных мест в поездах из Адлера, Анапы, Новороссийска и Краснодар», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, временное ограничение полетов в ряд аэропорты юга и центральной части России продлено до 03:45 мск 8 марта.

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