РЖД организовали более 1,1 тыс. дополнительных мест в поездах с юга России
Москва, 4 марта, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Российские железные дороги организовали более 1 100 дополнительных мест в поездах с юга России. Об этом 5 марта сообщили в пресс-службе компании.
Dariusz Sieczkowski
Вагон РЖД
«Продолжаем работу по организации вывоза пассажиров из городов юга России. Сегодня предлагаем более 1 100 дополнительных мест в поездах из Адлера, Анапы, Новороссийска и Краснодар», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, временное ограничение полетов в ряд аэропорты юга и центральной части России продлено до 03:45 мск 8 марта.
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