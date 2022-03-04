Якутск, 4 марта 2022, 12:29 — REGNUM В Северо-Восточном государственном университете Якутска могут обучать студентов, отчисленных из зарубежных вызов или вынужденно прервавших обучение жителей Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил на своей странице в Instagram ректор вуза Анатолий Николаев.
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Он призвал россиян объединяться, не поддаваться на провокации, посвятить больше времени учебе, семье, близким и друзьям. Он видит СВФУ оплотом выполнения геостратегических задач, стоящих перед ведущими вузами нашей страны.
Как сообщало ИА REGNUM, удивительным назвал то, что некоторые якутяне встали на защиту нацистов, председатель ассамблеи народов Якутии Александр Подголов. Он считает, что культура и традиции народов России важнее западных ценностей.