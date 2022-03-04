Якутск, , 12:29 — REGNUM В Северо-Восточном государственном университете Якутска могут обучать студентов, отчисленных из зарубежных вызов или вынужденно прервавших обучение жителей Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил на своей странице в Instagram ректор вуза Анатолий Николаев.

Флаги ДНР и ЛНР Правительство Донецкой Народной Республики

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«Наш университет, как и многие вузы России, готов принять всех, кто остался без возможности продолжить обучение, и предоставить им качественное образование. Об этом мы говорили на минувшем заседании Российского Союза ректоров и обратились к коллегам с открытым письмом. Университетское сообщество обязано сохранить и развивать традиции отечественного образования на внутрироссийском и международном научно-образовательном пространстве», — отметил Анатолий Николаев.

Он призвал россиян объединяться, не поддаваться на провокации, посвятить больше времени учебе, семье, близким и друзьям. Он видит СВФУ оплотом выполнения геостратегических задач, стоящих перед ведущими вузами нашей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, удивительным назвал то, что некоторые якутяне встали на защиту нацистов, председатель ассамблеи народов Якутии Александр Подголов. Он считает, что культура и традиции народов России важнее западных ценностей.