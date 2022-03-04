Грозный, 4 марта, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Украинский полузащитник Артём Полярус, выступавший за грозненский «Ахмат», уходит из клуба по семейным обстоятельствам. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба клуба.

Akhmat-arena.ru Стадион «Ахмат-Арена»

Отмечается, что 29-летний футболист обратился к руководству «Ахмата» с просьбой о досрочном расторжении контракта.

Полярус выступал за «Ахмат» с 2020 года. В составе команды он провёл 26 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи. До этого он играл за подмосковные «Химки».

Читайте также: «Зенит» расторг контракт с защитником Ярославом Ракицким