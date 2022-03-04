Элиста, , 12:19 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки выявили 200 носителей коронавируса, выздоровели ещё 496 ковид-пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в республиканском оперштабе 4 марта.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В четырёх инфекционных стационарах лечение получают 212 пациентов с COVID-19, из них в тяжёлом состоянии остаются десять пациентов.

За весь период в Калмыкии зарегистрировано 47 695 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 42 207 пациентов. Не смогли справиться с коронавирусом 816 человек.

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