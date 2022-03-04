Варшава, 4 марта, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Испанский журналист Пабло Гонсалес заключён под стражу в Польше по обвинению в шпионаже. Об этом в своём аккаунте в Twitter сообщил адвокат журналиста Гонсало Бойе.

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«Спустя четыре дня мы получили информацию от консульства Испании в Польше о том, что ему предъявлено обвинение в преступлении шпионажа по статье 130.1 Уголовного кодекса Польши», — написал Бойе.

По его словам, Гонсалес находится в предварительном заключении в тюрьме города Жешув.