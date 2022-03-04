Минск, , 12:43 — REGNUM Информация о гибели на Украине белорусских пограничников не соответствует действительности, все они находятся в стране. Об этом говорится в сообщении госпогранкомитета Белоруссии в его телеграм-канале.

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В ведомстве отметили, что жителям Белоруссии поступают звонки на мобильные или городские телефоны с иностранных номеров, при этом им рассказывают о якобы гибели и ранениях пограничников в боях на территории Украины. Людям сообщают имена пограничников и иные подробности, и это не что иное, как попытки оказать психологическое давление.

«Все белорусские пограничники находятся на территории Республики Беларусь и никакого участия в боевых действиях не принимают», — подчеркнули в госпогранкомитете.

В ведомстве добавили, что личные данные и телефоны пограничников используют экстремистские ресурсы, и зачастую это неверные сведения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил о потоке фейков, связанном с событиями на Украине.

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