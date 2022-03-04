Лиссабон, , 12:14 — REGNUM В португальском Лиссабоне 3 марта открылся временный центр для украинских беженцев. Об этом пишет агентство EFE.

Лиссабон. Португалия

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Помещение будет служить временным жильем для украинцев по их прибытии в португальскую столицу, пока идет координация и организация их приема, и рассчитан на сто мест.

Центр, управляемый португальским Красным Крестом, был установлен в спортивном павильоне муниципальной полиции Лиссабона. Центр уже готов начать прием нуждающихся граждан с вечера 3 марта, рассказал мэр португальской столицы Карлуш Мойдаш.