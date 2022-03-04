Кемерово, , 12:15 — REGNUM В Кемеровской области проживает около 500 тысяч женщин-пенсионерок. Об этом сообщило региональное отделение Пенсионного фонда России.

Пенсионерка Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Из них страховую пенсию по старости получают 466 796 женщин, — рассказали в ПФР. — Из этого количества 75 905 человек оформили её раньше общеустановленного пенсионного возраста за работу в особых условиях труда».

При этом в возрасте 100 лет число женщин составляет 85% (их 61 человек). Старейшей жительницей является пенсионерка из Калтана, которая родилась в 1914 году.

По данным за декабрь 2021 года, самая пожилая из работающих пенсионеров живёт в Кемеровском районе — ей 90 лет.