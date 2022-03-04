Москва, 4 марта, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Самолет Sukhoi Superjet-100, вылетевший из Москвы в Волгоград, вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика неисправности. Об этом сообщил 4 марта источник в экстренных службах.

Gleb Osokin Sukhoi Superjet 100

Вылет из «Шереметьево» состоялся в 09:15 мск, вскоре сработал датчик неисправности системы наддува. Командир воздушного судна решил вернуться в аэропорт. Самолёт сделал восемь кругов недалеко от аэропорта, следует из данных Flightradar24.

«Самолет благополучно совершил посадку в «Шереметьево» в 10:29», — сообщил источник ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в «Шереметьево» вернулся вылетевший в Лейпциг грузовой самолёт Ту-204. В полёте экипажу поступил сигнал о неубранном шасси.

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