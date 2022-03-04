Исламабад, , 12:13 — REGNUM В Исламабаде прошло заседание межправительственной комиссии, а также бизнес-форум и политические консультации. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

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«Шавкат Мирзиёев (президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев) и Имран Хан (премьер-министр Пакистана Имран Хан) обсудили итоги этих мероприятий. Отмечено, что объем торгово-экономических и инвестиционных соглашений увеличился по сравнению с предыдущими годами, но вместе с тем остается большое пространство для развития», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе обмена мнениями по вопросам региональной и международной повестки подтверждено совпадение или схожесть позиций.

«Узбекистан и Пакистан поддерживают друг друга на международной арене, в частности, в рамках Организации Объединенных Наций, Шанхайской организации сотрудничества, Организации исламского сотрудничества и Организации экономического сотрудничества», — говорится в сообщении.