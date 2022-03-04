Москва, , 12:54 — REGNUM Госдума в трех чтениях приняла закон о кредитных каникулах для граждан и субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) до 30 сентября 2022 года, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.

Госдума

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В связи с недружественными действиями иностранных государств предусматриваются кредитные каникулы до 30 сентября 2022 г с возможностью продления срока.

Прописывается, что обращение заемщика с требованием, совершенное до 30 сентября 2020 года, не лишает заемщика права на обращение с аналогичным требованием в период с 1 марта 2022 года по 30 сентября 2022 года.

Кредитными каникулами можно будет воспользоваться и тем, кто воспользовался каникулами на фоне пандемии коронавируса.

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