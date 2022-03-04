Москва, , 12:12 — REGNUM Группировка войск Донецкой Народной Республики (ДНР) продолжает сужение кольца окружения Мариуполя, взят под контроль завод им. Ленина, сообщил 4 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Mil.ru

«Группировка войск ДНР продолжила сужать кольцо окружения города Мариуполь и взяла под контроль завод имени Ленина», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие 24 часа силами Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики были освобождены еще два населенных пункта на подступах к Мариуполю.

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