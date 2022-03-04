Москва, , 12:11 — REGNUM В ночь на 4 марта украинские националисты попытались совершить чудовищную провокацию — спровоцировать огонь по Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом 4 марта сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Mil.ru

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Как напомнил Конашенков, 28 февраля Вооруженные силы РФ взяли под контроль город Энерогодар, Запорожскую АЭС и прилегающую к ней территорию, а охранявшие их до того украинские националисты скрылись в неизвестном направлении до прихода российских военных.

Также официальный представитель Минобороны РФ уточнил, что объекты Запорожской АЭС были взяты под охрану российскими военнослужащими, а персонал станции все это время вел плановую работу по обслуживанию объектов и контролю радиоактивной обстановки в обычном режиме.

«Прошедшей ночью на прилегающей к электростанции территории Киевским националистическим режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации. 4 марта около 2 часов ночи в ходе патрулирования охраняемой территории, прилегающей к Запорожской атомной электростанции, мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы», — рассказал Конашенков.

«Для провоцирования ответного огня по зданию, из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по военнослужащим Росгвардии был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия», — также добавил он.

Кроме того, официальный представитель Минобороны отметил, что российский патруль ответным огнем стрелкового оружия подавил огневые точки украинских диверсантов в здании учебно-тренировочного комплекса и, покидая здание, украинские националисты подожгли его.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что Франция призывает использовать все возможности для дипломатического урегулирования ситуации на Украине, продолжая оказывать давление на Россию.