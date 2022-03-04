София, 4 марта, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В более чем 150 городах Болгарии прошло традиционное мероприятие — национальный праздник День святой свободы, очередная годовщина освобождения страны от османского ига.

russiaprimavera Шипка

Местные пророссийские активисты пришли на мероприятие с российскими флагами и активно поддерживали операцию российских вооруженных сил по денацификации Украины.

Присутствующие на шествии «Признательная Болгария» болгары у подножья памятника Шипка освистали местных чиновников Кирила Петкова и Николы Минчева за поддержку русофобской политики ЕС и НАТО. Количество присутствующих на шествии — до тысячи человек, у памятника Шипка — несколько сотен. Более 1000 человек прошли к памятнику Царю-Освободителю, а затем к памятнику Болгарскому ополченцу. К обоим памятникам были возложены венки и цветы.

Несмотря на официальную позицию Софии в отношении действий российских вооруженных сил на Украине, болгарское общество в целом поддерживает Россию на данном направлении.