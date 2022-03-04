Курган, 4 марта, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Курганской области охотинспекторам вручили ключи от новых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора Курганской области Новые «Нивы» для курганских охотинспекторов

Четыре новых «Нивы» помогут пресекать случаи браконьерства в охотугодьях Звериноголовского, Шадринского, Юргамышского, Сафакулевского районов.

Отмечается, что новые автомобили для охотинспекторов были приобретены благодаря федеральному финансированию. В 2022 году автопарк департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области планируют пополнить еще одним автомобилем повышенной проходимости и двумя снегоходами.