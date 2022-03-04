Москва, 4 марта, 2022, 12:09 — ИА Регнум. С начала российской специальной военной операции по защите Донбасса на Украине было уничтожено 1812 военных объектов. Об этом 4 марта на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Техника ВСУ

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«Всего за время операции поражено 1812 объектов, среди них: 65 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 56 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 59 радиолокационных станций», — уточнил представитель ведомства.

Также, по его словам, были уничтожены 635 танков и других боевых бронированных машин, 54 беспилотных летательных аппарата, 49 самолётов ВСУ на земле и 13 самолётов в воздухе. Кроме того, ликвидированы 67 реактивных систем залпового огня, 252 орудия полевой артиллерии и миномёта, 442 единицы специальной военной автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 марта, в ходе специальной операции ВС России по защите Донбасса российские Воздушно-космические силы уничтожили 67 объектов военной инфраструктуры Украины.

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Кроме того, российские войска уничтожили 60 украинских военных самолётов, 13 из них было сбито в воздухе, 47 единиц — на земле. Также ликвидировано 484 танка и других боевых бронированных машин, 63 реактивных системы залпового огня, 217 орудий полевой артиллерии и миномётов. Также ВКС РФ поразили 336 единиц специальной военной автомобильной техники и 47 беспилотных летательных аппаратов.

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