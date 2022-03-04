Рязань, , 12:19 — REGNUM Мировое соглашение между Рязанской епархией РПЦ и администрацией Рязани заключено 4 марта. Школа №6, здание которой передали в собственность церкви, будет работать ещё семь лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Здание школы №6. Рязань Ecole6.my1.ru

Стороны признали, что здание отвечает критериям федерального закона о передаче религиозным организациям имущества церкви. Несмотря на судебные процессы и уже вынесенное решение, участники продолжили поиск компромисса. Администрация города и Епархия заключили мировое соглашение, согласно которому после передачи здания в собственность РПЦ будет заключён договор безвозмездного пользования этим зданием школой №6 на срок семь лет. при этом договор не подлежит досрочному прекращению. На основании этого документа, Рязанская епархия отказалась от заявленных в суде требований.

«Тема очень чувствительная, и поиск взаимоприемлемого решения занял несколько месяцев. Я очень благодарен патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за содействие в этом вопросе и обращение к министру образования Сергею Кравцову с просьбой оказать помощь в выделении федеральных средств на строительство новой школы», — сказал губернатор Рязанской области Николай Любимов.

В администрации Рязани уверены, что заключение мирового соглашения позволит не прерывать учебный процесс и сохранить педагогический коллектив, а также даст время для строительства нового здания школы.

Как сообщало ИА REGNUM, оспариваемое здание на улице Семинарской летом 2021 года Арбитражный суд Рязанской области обязал мэрию передать в собственность РПЦ по иску епархии. 20 арбитражный апелляционный суд признал недействительным решение суда первой инстанции. Администрация города намеревалась дойти до Верховного суда, однако стороны смогли договориться.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэрия Рязани и епархия заключили мировое соглашение по спорной школе