Москва, , 12:10 — REGNUM Группировка войск Луганской Народной Республики продолжает наступление в направлении Краматорска, российские войска обеспечивают огневую поддержку. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 4 марта.

Флаг Луганской Народной Республики

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Он уточнил, что группировка войск ЛНР при огневой поддержке со стороны ВС РФ продолжила наступательные действия и вышла на рубеж Красный Лиман, Ямполь, Приволье.

«Продолжается наступление в направлении на Краматорск», — сказал Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее под контроль ЛНР перешли населённые пункты Новокрасновка и Красновка.

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