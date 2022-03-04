Алжир, , 12:23 — REGNUM В столице Алжира благополучно сел специальный борт, доставивший граждан страны, ранее выехавших с Украины. Об этом 4 марта сообщает Al-Bilad со ссылкой на заявление главы МИД Алжира Рамтана Ламарры.

Самолёт Ил-76 ВВС Алжира Sergey Lysenko

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По его словам, группу из 76 беженцев доставил специальный борт компании Air Algeria, совершивший рейс по маршруту «Бухарест — Алжир». Министр лично встретил эвакуированных в аэропорту и опубликовал в социальных сетях соответствующий пост.

«Прием членов нашей национальной общины на Украине, которые были эвакуированы сегодня специальным рейсом Air Algerie из румынской столицы во исполнение поручения президента республики. Мы благодарим Бога за вашу безопасность», — написал министр.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.