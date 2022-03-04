Уфа, 4 марта, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Восемь человек обвинили в похищении и незаконном удержании людей в центре по реабилитации зависимых лиц в Башкирии. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Clker-Free-Vector-Images Похищение

По версии следствия, с апреля 2019 по март 2020 года фигуранты уголовного дела организовали деятельность по реабилитации и лечению людей от наркотической и алкогольной зависимостей, зарегистрировав ООО «Сохрани себя». При этом стоимость услуг реабилитации составляла от 30 тысяч рублей до 60 тысяч рублей в месяц.

В материалах дела указано, что обвиняемые предлагали родственникам зависимых лиц за плату якобы помочь их близким избавиться от зависимостей и вводили их в заблуждение по поводу законности методов реабилитации и работы центра. При этом они арендовали поочередно три коттеджа в Уфимском и Чишминском районах, фигуранты уголовного дела постоянно меняли место нахождения центра.

«Сотрудники центра с применением насилия или обманным путем помещали потерпевших в автомобиль и увозили в реабилитационный центр. В самом центре реабилитантам запрещалось поддерживать общение с родственниками и знакомыми, покидать территорию места содержания по собственной воле», — сообщает пресс-служба.

В материалах дела указано, что в помещениях центра были смонтированы металлические решетки, а территория двора была огорожена высоким забором, входные двери дома и калитка забора запирались на замки, в комнатах реабилитантов на окнах и дверях не было ручек, телефоны также были под запретом.

«В целях подавления воли к сопротивлению и нарушению правил поведения в центре к постояльцам применялись методы психологического и физического воздействия. Кроме того, в качестве средств лечения применялись лекарственные препараты транквилизирующего действия без назначения врач», — сообщает пресс-служба.

Работа центра была пресечена следователями регионального управления СК России и сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД по Башкирии. Незаконно удерживаемые лица были освобождены.

По данному факту в отношении восьмерых жителей Уфимского района и города Уфы в возрасте от 33 до 50 лет было возбуждено уголовное дело. Четверо фигурантов дела признали свою вину.

В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд.