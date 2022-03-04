Новосибирск, 4 марта, 2022, 12:06 — ИА Регнум. В Новосибирской области 530 тысяч получателей пенсии — женщины (66,5% от всех получателей пенсии). Об этом сообщило региональное отделение Пенсионного фонда России.

Пенсионерка

«По статистике в нашем регионе самой молодой пенсионеркой является получательница страховой пенсии по старости 1984 года рождения, имеющая соответствующий творческий стаж: она балерина, — уточнили в ПФР. — За этот непростой труд пенсионным законодательством предусмотрен досрочный выход на пенсию в достаточно раннем возрасте».

Самой возрастной новосибирской пенсионеркой оказалась жительница Кочковского района, которой сейчас 104 года.