Ташкент, 4 марта, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Пакистана Имран Хан провели переговоры в узком формате. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

«Приветствуя Шавката Мирзиёева, премьер-министр Пакистана особо отметил, что дальнейшее развитие сотрудничества с Узбекистаном имеет приоритетное значение для его страны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основное внимание на переговорах было уделено вопросам укрепления стратегического партнерства, развития политического, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами.

«В последние годы отмечается активная динамика в развитии двусторонних отношений. Поддерживаются постоянные контакты на уровне министерств и ведомств, регионов двух стран, последовательно реализуются договоренности, достигнутые на высшем уровне», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что несмотря на пандемию, взаимодействие развивается по всем направлениям.

«В 2021 году взаимный товарооборот вырос на 50 процентов. Рост с начала текущего года составляет 70 процентов. Сегодня в Узбекистане действуют 177 предприятий, созданных с пакистанскими инвесторами», — говорится в сообщении.