Москва, , 12:02 — REGNUM Активисты «Молодой Гвардии Единой России» провели всероссийский автопробег, в ходе которого поддержали жителей ЛДНР и решение президента Владимира Путина о начале специальной военной операции по защите Донбасса.

Автобробег в поддержку ЛНР и ДНР МГЕР

Более тысячи автомобилей, брендированных буквой «Z», выстроились колонной и проехали по центральным улицам городов. Во время движения из окон машин развивались флаги России, Луганской и Донецкой народных республик. Во многих регионах автопробег завершился флешмобом, во время которого автомобили выстроились в форму огромной буквы «Z». Акция будет продолжаться до конца недели. Об этом журналистам сообщил председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

«Сегодня мы организовали масштабный автопробег в поддержку жителей братских Донецкой и Луганской народных республик, а также решения нашего Президента Владимира Путина о начале специальной военной операции по защите Донбасса и его жителей. Они заслуживают жить в мире, а не подвергаться ежедневным обстрелам со стороны украинских неонацистов. «Молодая Гвардия Единой России» полностью поддерживает решение Президента нашей страны. Наши волонтеры и дальше продолжат оказывать помощь жителям Донбасса, в особенности детям, которые сейчас находятся в пунктах временного размещения», — сказал Антон Демидов.

Также, в рамках акции «Своих не бросаем» активисты «Волонтерской Роты» распространили среди автомобилистов более 10 000 наклеек с символом «Z» по всей России.

Станислав Кузьменко. «В тяжелые времена важно чувствовать поддержку, единство и чувство солидарности. Присоединяясь к всероссийскому флешмобу «Своих не бросаем», мы распространили среди автомобилистов Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Екатеринбурга, Омска и других крупных городов России наклейки с патриотическим символом — литерой «Z» и надписью «Своих не бросаем», — заявил руководитель «Волонтерской Роты»

Акция «Своих не бросаем» призвана объединить все патриотические силы, поддерживающие денацификацию и демилитаризацию Украины. Участники меняют аватарки в своих социальных сетях, вывешивают флаги из окон домов, участвуют в автопробегах, украшают автомобили и рабочие места триколором ЛДНР и России.

«В настоящее время в сети распространяется огромное количество фейковой информации: против нашей страны выступает целая армия интернет-провокаторов, спекулирующих фактами, намеренно провоцирующих наших граждан, стремясь расшатать внутриполитическую обстановку внутри страны. Мы хотим показать, что нас, истинных патриотов своей страны, которые с гордостью называют себя россиянами, много и позиция наша уверенная», — дополнил Станислав Кузьменко.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании ДНР и ЛНР. 22 февраля Совет Федерации дал ему согласие на использование вооруженных сил России за рубежом. Специальную военную операцию по оказанию помощи ДНР и ЛНР Россия начала 24 февраля.