Активисты МГЕР провели всероссийский автопробег в поддержку жителей ЛДНР
Москва, 4 марта, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Активисты «Молодой Гвардии Единой России» провели всероссийский автопробег, в ходе которого поддержали жителей ЛДНР и решение президента Владимира Путина о начале специальной военной операции по защите Донбасса.
Более тысячи автомобилей, брендированных буквой «Z», выстроились колонной и проехали по центральным улицам городов. Во время движения из окон машин развивались флаги России, Луганской и Донецкой народных республик. Во многих регионах автопробег завершился флешмобом, во время которого автомобили выстроились в форму огромной буквы «Z». Акция будет продолжаться до конца недели. Об этом журналистам сообщил председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.
Также, в рамках акции «Своих не бросаем» активисты «Волонтерской Роты» распространили среди автомобилистов более 10 000 наклеек с символом «Z» по всей России.
Акция «Своих не бросаем» призвана объединить все патриотические силы, поддерживающие денацификацию и демилитаризацию Украины. Участники меняют аватарки в своих социальных сетях, вывешивают флаги из окон домов, участвуют в автопробегах, украшают автомобили и рабочие места триколором ЛДНР и России.
Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании ДНР и ЛНР. 22 февраля Совет Федерации дал ему согласие на использование вооруженных сил России за рубежом. Специальную военную операцию по оказанию помощи ДНР и ЛНР Россия начала 24 февраля.