Солигалич, Костромская область, , 13:06 — REGNUM Реставрацию второго корпуса единственных в России деревянных торговых рядов, расположенных в городе Солигаличе Костромской области, планируют завершить к декабрю 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUMсообщил заместитель директора балансодержателя объекта — государственного учреждения «Наследие» Максим Краснов.

Единственные сохранившиеся в России деревянные торговые ряды, Солигалич «Солигаличские вести»

Работы на объекте начались в 2020 году. Подрядчиком выступает «Региональное объединение специализированных строителей» из Санкт-Петербурга. Оно же занимается восстановлением Больших Мучных рядов в Костроме после пожара. Сумма контракта по Солигаличу составила 54 млн рублей, финансирование осуществляется из областного бюджета.

На данный момент столичная компания разобрала ряды до фундамента и исследовала деревянные детали на сохранность. По словам подрядчика, 60% брёвен сруба сохранились. Компания закупила недостающие детали и приступила к предварительной сборке конструкции.

После этого рабочие восстановят фундамент и кирпичную кладку цоколя. Затем на неё установят уже подготовленный сруб. Крышу рядов придётся заменить полностью, пригодных к эксплуатации исторических элементов практически не осталось.

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