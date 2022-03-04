Реставрацию единственных в России деревянных рядов завершат в 2022 году
Солигалич, Костромская область, 4 марта, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Реставрацию второго корпуса единственных в России деревянных торговых рядов, расположенных в городе Солигаличе Костромской области, планируют завершить к декабрю 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUMсообщил заместитель директора балансодержателя объекта — государственного учреждения «Наследие» Максим Краснов.
Работы на объекте начались в 2020 году. Подрядчиком выступает «Региональное объединение специализированных строителей» из Санкт-Петербурга. Оно же занимается восстановлением Больших Мучных рядов в Костроме после пожара. Сумма контракта по Солигаличу составила 54 млн рублей, финансирование осуществляется из областного бюджета.
На данный момент столичная компания разобрала ряды до фундамента и исследовала деревянные детали на сохранность. По словам подрядчика, 60% брёвен сруба сохранились. Компания закупила недостающие детали и приступила к предварительной сборке конструкции.
После этого рабочие восстановят фундамент и кирпичную кладку цоколя. Затем на неё установят уже подготовленный сруб. Крышу рядов придётся заменить полностью, пригодных к эксплуатации исторических элементов практически не осталось.
Справка: ранее в Солигаличе существовало два корпуса торговых рядов. Их построили в 1831—1833 годах по проекту архитектора Стасова. Первые использовались по прямому назначению до 1990-х годов, эксплуатацию вторых из-за ветхости прекратили в 2010-х годах. Первый корпус рядов пытались привести в порядок в конце прошлого века. Однако реставрации не получилось, в городе отстроили новодел, повторяющий очертания исторической постройки. Второй корпус после проведения восстановительных работ планируют передать в ведение региона. Не исключено, что его вновь будут сдавать в аренду частным предпринимателям.