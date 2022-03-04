Санкт-Петербург, , 12:48 — REGNUM В Ленинградской области полностью прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции 80,29% местных жителей, из расчета достижения уровня коллективного иммунитета. Об этом 4 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного комитета по здравоохранению.

Вакцинация Дарья Драй © ИА REGNUM

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С начала массовой вакцинации в регион было поставлено 1 415 911 комплектов вакцины. Ею было привито 1 047 750 (83,79%) человек, из которых 1 003 990 полностью завершили вакцинацию (из расчёта необходимой иммунизации 80% взрослого населения). Еще 148 679 человек (11,89%) ревакцинировались.

«За прошедшие сутки привиты 2010 человек, в том числе 1060 закончили вакцинацию», — отметили в комздраве Ленобласти.

Отметим, что в регионе также могут пройти добровольную вакцинацию подростки в возрасте 12−17 лет. Данной возможностью воспользовались 654 ребенка.

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