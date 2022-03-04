Слюдянка, Иркутская область, 4 марта, 2022, 12:00 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области известило об окончании расследования уголовного дела в отношении 18-летнего жителя Слюдянки, обвинённого в убийстве подростка. Подробности 4 марта сообщает пресс-служба ведомства.

Jo Naylor Убийство

По версии следствия, утром 9 мая 2021 года трое парней находились в районе Слюдянских озер, где распивали спиртные напитки. В какой-то момент двое юношей стали наносить удары различными предметами по голове своему 17-летнему знакомому, после чего задушили потерпевшего, а затем спрятали тело под лёд.

В кратчайшие сроки преступление было раскрыто, сотрудниками полиции были установлены личности подозреваемых.

Следователем-криминалистом с применением криминалистической техники был произведен осмотр места происшествия, зафиксированы следы преступления, изъяты предметы, интересующие следствие.

В настоящее время в отношении 18-летнего молодого человека уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее приговором суда второй фигурант уголовного дела — 16-летний подросток был осужден к 6 годам лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале СУ СК РФ по Иркутской области известило о возбуждении уголовного дела по факту убийства 31-летнего мужчины в Тайшете. В преступлении подозревается 20-летний местный житель, который вечером 19 февраля, находясь, по версии следствия, вблизи ночного клуба, расположенного на улице Кирова, в ходе конфликта с незнакомым мужчиной нанес ему множественные ножевые ранения.

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