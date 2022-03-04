Москва, , 12:00 — REGNUM В скором времени появятся серьезные преграды для использования криптовалют для обхода санкций, наложенных странами Запада на Россию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 марта заявил профессор департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Алим Фиапшев.

Криптовалюта

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции, ответные меры и поддержка экономики России — все новости»

«Очевидно, что появятся серьезные преграды для использования криптовалют для обхода санкций, — сказал он. — Зарубежные регуляторы и институты сделают для этого всё. Но не следуют преувеличивать их возможности. Binance ограничила доступ к своей платформе держателей карт российских банков, попавших под международные санкции. При этом рядовые российские пользователи получили уверения, что не столкнутся с персональными ограничениями».

При этом он призвал учитывать и саму идеологию криптоэкономики — идеологию освобождения от регуляторных установлений и госконтроля.

«Используемые для этого технологии, постоянно совершенствуясь, исключают возможность значимого контроля со стороны государства, — сказал Фиапшев. — Хотя в наше время эта возможность возрастет за счет консенсуса между национальными регуляторами и многочисленными участниками финансового рынка, в том числе действующими в сфере децентрализованных финансов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист объяснил, смогли бы РФ использовать криптовалюты для обхода западных санкций.

Читайте ранее в этом сюжете: Сможет ли РФ использовать криптовалюты для обхода западных санкций?