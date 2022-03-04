Джакарта, , 11:59 — REGNUM Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан совершил рабочий визит в Эр-Рияд (Саудовская Аравия), сообщает Antara.

Индонезия (сс) Prayitno

Во время визита 1−2 марта Лухут Бинсар Панджаитан встретился с наследным принцем Саудовской Аравии.

«Я рад, что визит в Саудовскую Аравию прошел гладко. Принц Мохаммед бин Салман также продемонстрировал очень хороший отклик в отношении инвестиционных возможностей», — заявил Лухут Бинсар Панджаитан.

Стороны подтвердили прочность двусторонних отношений между Индонезией и Саудовской Аравией и приверженность изучению инвестиционных возможностей, в том числе в строительстве новой столицы. Индонезия и Саудовская Аравия одинаково обеспокоены проблемой изменения климата, с которой в настоящее время сталкиваются все страны мира.

Наследный принц также заявил, что совершит ответный визит в Индонезию.

Как сообщало ИА REGNUM, начальник штаба ВВС Индонезии Фаджар Прасетио заявил, что санкции западных стран против России повлияют на Индонезию и другие страны.

Подробнее в материале: Санкции западных стран против России окажут влияние на Индонезию