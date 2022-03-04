Москва, 4 марта, 2022, 11:59 — ИА Регнум. В России в 2022 году откроются новые опорные центры Национального киберполигона, сообщил 4 марта вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Government.ru Дмитрий Чернышенко

Один центр уже открылся в Самаре на базе Поволжского государственного университета. Ещё два появятся до конца года в Санкт-Петербурге и Оренбургской области.

«Созданный в Самаре опорный центр стал уже седьмой точкой присутствия Национального киберполигона. Благодаря ему не только студенты, а также сотрудники региональных ИТ-компаний смогут отрабатывать практические навыки защиты от киберугроз», — рассказал Чернышенко.