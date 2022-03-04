Париж, 4 марта 2022, 11:59 — REGNUM Франция призывает использовать все возможности для дипломатического урегулирования ситуации на Украине, продолжая оказывать давление на Россию. Об этом 4 марта заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ заявили, что французский иностранный легион намерен отправить этнических украинцев на Украину, чтобы они участвовали на стороне ВСУ в атаках на российских военных, которые проводят спецоперацию.
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