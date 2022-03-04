Краснодар, , 11:58 — REGNUM В Краснодарском крае за сутки госпитализирован 371 пациент с заражением коронавирусом, данные опубликованы 4 марта на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 3 марта, сообщалось о 349 госпитализированных жителях.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки на территории региона выявили 1515 случаев заболевания COVID-19, это на семь случаев больше, чем накануне. В числе новых заразившихся — 105 детей.

«В Краснодаре заболели 457 человек, в Новороссийске — 82, в Кореновском районе — 81, в Динском — 69, в Тихорецком — 62, в Тимашевском — 55», — приводит данные региональный оперативный штаб.

В общей сложности в Краснодарском крае с начала пандемии заражение коронавирусом подтвердилось у 231 370 человек. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения достиг 4071. Выписаны с выздоровлением 202 299 человек, скончались за всё время 10 453 пациента.

На утро 4 марта продолжают лечение в ковид-стационарах4824 человека, в том числе 2622 — с подтвержденным COVID-19. В тяжёлом состоянии на ИВЛ и ЭКМО находятся 126 пациентов. Амбулаторно лечатся 20 369 человек.